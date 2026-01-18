北市榮處合作榮家 妥置榮民安養照護

因應台灣已進入超高齡社會，輔導會自一一五年起，強化推動高齡、單身、獨居及弱勢榮民的安置照護作為，臺北市榮民服務處處長黃信仁於日昨率團隊拜會臺北榮譽國民之家主任陳玉麒，就未來共同勸住團隊的合作機制及入住銜接、緊急安置流程進行廣泛深入研商，為後續雙方執行團隊奠定堅實的基礎。

處長黃信仁表示，期待未未來臺北榮家將持續與臺北市榮服處深化勸住團隊合作模式、個案轉介及緊急安置等事項，透過資訊共享與服務銜接，建構更周延、穩定且具溫度的榮民照護支持網絡。