北市榮處攜手聯合醫院 守護榮民眷健康

時序氣溫驟降、日夜溫差漸大。為守護榮民及眷屬的健康，臺北市榮民服務處特別商請臺北市松山區健康服務中心及臺北市立聯合醫院仁愛院區醫護團隊，於日昨在該處一樓大廳設置流感疫苗接種站，為臨櫃洽公民眾、社區服務組長、榮欣志工及同仁提供「流感疫苗」及「C○VID-19疫苗」接種服務，讓榮民眷能就近施打疫苗，免除搭車往返與長時間候診的不便。

北市榮服處副處長徐木生表示，非常感謝松山健康服務中心及仁愛院區醫護人員的協助，共同守護榮民眷的健康。榮服處服務照顧業務內容多元，責任區輔導員、社區服務組長及志工經常需要訪視關懷年長或體弱的榮民眷，因此特別鼓勵同仁及志工踴躍接種疫苗，提升自身防護力，以最佳健康狀態持續為榮民眷提供關懷與服務。