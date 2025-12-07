北市槓劉世芳！ 酸政府「土皇帝」內政部「中宣部」

內政部長 劉世芳 vs. 立委(民) 蘇巧慧:「部長在所有的宮廟，她都來服務的。」受到民進黨立委蘇巧慧邀請，內政部長劉世芳現身新北樹林，參加五朝圓醮祝聖大典儀式。

內政部長劉世芳，稱台灣是一個主權獨立的國家，國號叫中華民國。（圖／TVBS）

內政部長 劉世芳 說:「我們希望台灣真的可以國泰民安。」口中清楚講出台灣二字，總統賴清德前一天指出，民進黨沒改國號，是因為中華民國有助團結台灣，且寫在憲法裡，不用另行宣布台灣獨立。

內政部長 劉世芳 說:「在一般社會大眾裡面都會覺得說，我們自己行走在各地，我們就是台灣人。很多支持者就會覺得說，我們台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號是就叫中華民國。」

語氣堅定就是台灣人，順應總統國號就是中華民國，但同樣牽扯到兩岸問題，內政部禁止小紅書一年，台北市長蔣萬安則批評，反中反到自己變共產黨。

內政部長 劉世芳 說:「台灣並沒有共產黨，就好像說有小偷到你家的時候，你跟他講說好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就表示說台灣是一個沒有法治的社會的話，那這樣子的社會，怎麼會叫做箝制言論自由。」

台北市副發言人 蔡畹鎣 說:「蔣萬安市長支持打詐，也請劉世芳部長不要刻意地來扭曲，我們就等著看內政部，如何透過禁止小紅書，來解決國人痛恨的詐騙問題。民進黨不要反中反倒變成共產黨，內政部也不要變成中宣部，台灣是個自由民主的國家，不是土皇帝說要禁什麼就禁什麼。」

北市府槓上執政黨，大酸賴政府是土皇帝，內政部變成「中宣部」，一本小紅書，中央地方，隔空搏火。

