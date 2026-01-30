北市樂活夜櫻季開跑 估2/9進入最佳賞花期

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市樂活夜櫻季今天開展，公園處表示，目前花開約2成，預估2月9日至13日進入最佳觀賞期，搭配特別設計的燈光照明，盼帶給民眾層次豐富的視覺盛宴。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天舉辦記者會，宣布2026樂活夜櫻季正式展開，即日起至2月22日都可以在內湖樂活公園欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻交錯綻放，2月7日還有「櫻下畫映日」活動，邀請民眾在一片粉嫩中野餐、寫生、體驗手作。

台北市副市長李四川致詞表示，他已經在公園繞了一圈，雖然目前花只開了約2成，仍不減櫻花魅力，還是拍到很多漂亮的照片，他要感謝公園處員工及周邊里長的照顧，讓大家每年都有美麗的花可以欣賞。

公園處表示，不同品種的櫻花將隨時間推移陸續綻放，預估2月9日至13日是最佳觀賞時段，建議民眾把握機會並利用公車及捷運等大眾運輸工具前往賞櫻。

公園處介紹，今年夜櫻季邀請藝術家陳文傑將廢鐵件再製成多組大型永續裝置藝術，展現台北在環境意識與公共美學上的新樣貌，搭配特別設計的燈光照明，讓裝置作品與櫻花在夜間相互映照，盼帶給民眾層次豐富的賞花體驗。

公園處表示，此次活動串聯周邊店家推出花季限定優惠，只要出示「樂活夜櫻季」官網或臉書粉絲專頁活動畫面就可享有咖啡買一送一、文創商品9折等優惠，鼓勵民眾在賞櫻之餘漫遊社區，支持在地商家。（編輯：張銘坤）1150130