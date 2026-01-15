北市機車駕訓補助 最高6500元

台北市交通局推出3種機車駕訓補助方案，扣除機車駕訓練費、道路安駕訓練費，自付訓練費有望等於免費。（本報資料照片）

因應9月機車道路駕駛訓練上路、明年10月機車分區試辦道路考驗，台北市交通局15日宣布推出3種機車駕訓補助方案，最高除可獲公路局補助2500元至3800元，北市再加碼補助2700元，補助金額合計達6500元，扣除機車駕訓練費、道路安駕訓練費，自付訓練費有望等於免費，名額不限台北市民。

台北市去年機車死傷人數以18至24歲年輕族群占比20.8％最高，數據顯示參加駕訓者較未受訓者違規風險降低59％、肇事風險降低36％，同時參加駕訓及道路安駕者較未受訓者違規風險降低64％、肇事風險降低51％。

交通局表示，今年北市機車駕訓補助方案及名額分為3種，「機車駕訓及道路安駕」共400位名額，參加場內訓練並完成場外道路訓練（考照前或考照後擇一），除可獲公路局補助2500元至3800元，北市再加碼補助2700元，補助金額最高可達6500元，扣除駕訓班機車駕訓練費2800元至3700元、道路安駕訓練費約1200元至2500元，形同訓練費自付0元。

交通局指出，「機車駕訓」名額為604位，若民眾僅參加場內駕訓課程，除中央補助1300元外，仍可獲北市補助1300元，扣除駕訓班機車駕訓練費，訓練費自付200元至1100元，訓練包括交通法規、防禦駕駛觀念等學科6小時、術科10小時。

另外，「考照後道路安駕訓練」有104位名額，交通局說，已考取機車駕照的民眾，也可透過實際道路訓練提升騎乘技巧，中央和北市各補助1200元，扣除駕訓班機車駕訓練費，訓練費自付0元至100元，課程共3小時，涵蓋路邊起步、左右轉彎、變換車道、迴轉和臨停等實際道路訓練。