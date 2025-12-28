北市歲末徵才！293職缺、薪資最高6萬等你來

▲台北市就業服務處於29日至31日，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。（圖╱台北市勞動局提供）

[NOWnews今日新聞] 明年1月1日起，基本工資將調整為月薪29500元、時薪196元。為了協助市民搶先接軌新制度、掌握更多的就業選擇，台北市就業服務處於29日至31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元，就等民眾搶先來卡位，找到好工作。

本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。

其中，多家企業均為友善職場得獎廠商，欲網羅人才雖多為基層職缺，但同享企業所提供友善措施及福利，搭配升遷留才制度，未來加薪空間可以期待。摩斯漢堡儲備幹部36000元起、正職人員33000元；三商餐飲儲備幹部35000元起、門市服務人員32000元起；YouBike微笑單車調度與維護專員37100元起、夜班／大夜班43100元起；棋勝汽車集團行政總機32000元起、社群行銷專員34000元起、維修技師38000元起；四正勤居家長照照顧服務員33000元起；宗展居家照顧督導員35,000至60000元，台北市勞動局指出，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3.6萬以上。

此外，寒假即將到來，想找短期打工或彈性工時的朋友也別錯過！家樂福內湖店與三民站特別釋出26個寒假短期職缺，包含營運服務、收銀、網購理貨、食品技術等工作，無論是想增加彈性收入，或學生族想賺寒假紅包，都是難得好機會。

🟡徵才活動地點及時間，整理如下：

📍12月29日下午2時至4時景美就服站（摩斯漢堡）

📍12月30日下午2時至4時內湖就服站（家樂福）、西門就服站（YouBike）、北投就服站（安馨居家長照）

📍12月31日下午2時至4時艋舺就服站（大心居家長照、四正勤居家長照、三商餐飲）、景美就服站（統一超商）、西門就服站（宗展、棋勝汽車集團）

