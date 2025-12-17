北市死亡車禍! 公車斑馬線停等禮讓 起步撞死騎腳踏車婦人

社會中心／洪巧璇、劉毓琦 台北報導

台北市中正區昨天（16日）晚間發生一起死亡車禍！一輛公車行經路口處時，為了搶快闖黃燈，雖然駕駛一度在斑馬線前停下，禮讓行人通過，但疑似是視線死角，沒注意到車前有一名婦人騎腳踏車經過，當場就把一名74歲的婦人捲入車底，送醫搶救後宣告不治。

斑馬線上，一輛公車停在路中央，等待行人穿越馬路，駕駛眼看行人一個接著一個都通過之後，就踩下油門起步，沒想到就在這時，一名婦人騎著腳踏踏車，從公車車頭前經過，瞬間被撞倒在地，遭到公車輾過，公車一陣劇烈搖晃，讓目擊民眾嚇到愣在原地。腳踏車嚴重變形，物品散落一地，警消也在獲報後趕抵現場，發現婦人倒臥在公車車底，被救出時，已經沒有呼吸心跳，而婦人的身體因為被擠壓，嚴重受創，送醫急救後，仍然宣告不治。

搶快沒注意？斑馬線停等仍釀悲 公車起步撞死騎腳踏車婦人（圖／民視新聞）事發就在16號傍晚6點多，台北市中正區重慶南路與忠孝西路口59歲的趙姓公車司機，疑似為了搶快，闖黃燈通過路口，但此時的斑馬線上，已經有行人在通行，他只好先停車，目測沒有行人之後他才踩油門，卻沒注意到車前的74歲徐姓婦人，當場把人輾過。死者的腳踏車還遺留在車禍現場，而她就是在附近的商辦大樓，擔任清潔工，下班要返家途中遇上死劫，家屬接獲通報後，情緒激動，無法接受至親就這樣被無情捲入車底死亡。

搶快沒注意？斑馬線停等仍釀悲 公車起步撞死騎腳踏車婦人（圖／民視新聞）交通分隊副分隊長陳榮信：「此次事故造成腳踏車騎士，送醫急救到院前死亡，營大客駕駛無酒駕情事。」公車明明在斑馬線前，已經做了停讓的動作，為何還是把婦人輾了過去？一時疏忽，奪走一條人命，也讓死者家屬悲痛欲絕。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

