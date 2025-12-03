北市殯儀館回饋金喬不攏 草案擱置

台北市立第一殯儀館拆除後業務轉移至懷愛館，市府修改「殯儀館回饋地方自治條例」，除增加鄰里回饋金，也將回饋範圍從懷愛館所在行政區及所在地同心圓1公里內擴大為1.2公里，議會法規會3日審議因意見分歧決議暫擱再審。（張珈瑄攝）

台北市立第一殯儀館拆除後，業務轉移至懷愛館，考量對周邊影響加劇，市府修改「殯儀館回饋地方自治條例」，除增加鄰里回饋金，也將回饋範圍從懷愛館所在行政區及所在地同心圓1公里內擴大為1.2公里，北市議會法規會3日審議，議員對於是否標註1.2公里或僅有呈現增加5個里意見分歧，並指出歷來回饋計畫評鑑小組都沒有開會，最後決議暫擱再審。

法規會昨逐條審查「殯儀館回饋地方自治條例」，第3條配合一殯拆除酌修文字，並調整館址所在範圍，修正回饋金發放範圍納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里。

民進黨議員林亮君說，條文應標明半徑從1公里擴大至1.2公里，單列舉「里」會衍生出問題，議員陳賢蔚也認為，若未來市府調整里界、重畫，法條明確度會受到影響。

新黨議員侯漢廷說，有些民眾對於數字較為敏感、會挑毛病，同時法律也希望以精簡為原則，建議維持不將回饋範圍擴大至同心圓1.2公里列入法條，國民黨議員秦慧珠也表示，訂出1.2公里等於把法條綁死。

民進黨議員顏若芳強調，遊戲規則清楚民眾才能照著走，必須明白告知民眾範圍在哪。

北市法務局長連堂凱說，法條沒有不清楚的問題，執行上也不會有困難，法條是否有顯示1.2公里其實並無差別。

此外，條文第9條規定，市府對於管委會辦理的回饋地方計畫，得組成評鑑小組考核執行成效。由於過去評鑑小組從未開會，秦慧珠認為應將「得」組成評鑑小組改為「應」；國民黨議員汪志冰說，如果都沒有開會，不如將條文刪除。最後法規會決議暫擱再審。