北市殯儀館回饋金4度暫擱 1.2公里範圍入法無共識

台北市立第一殯儀館拆除後，業務轉移至懷愛館，考量對周邊影響加劇，市府修改「殯儀館回饋地方自治條例」，除增加鄰里回饋金，也將回饋範圍從懷愛館所在行政區及所在地同心圓1公里內擴大為1.2公里。北市議會法規會17日審議，議員仍對於1.2公里是否入法未有共識，由於會期尚未結束，召集人4度裁示暫擱，下周續審。

北市議會法規會17日續審「殯儀館回饋地方自治條例」，由於議員對於1.2公里是否入法未有共識，由於會期尚未結束，召集人4度裁示暫擱，下周續審。（張珈瑄攝）

法規會今續審「殯儀館回饋地方自治條例」第3條，除修正回饋金發放範圍納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里外，是否將增列「1.2公里」。北市法務局就上次審查意見回應，建議維持原修正文字，確保法條明確性並降低解釋爭議，距離入法恐只呈現單一變動因素，採列舉式更能反映出鄰避設施負面影響的綜合評估，同時立法理由也足以說明，毋需列入條文。

廣告 廣告

國民黨議員秦慧珠表示，訂定5里的標準還有交通、業務量體等因素，不只公里數考量，如將1.2公里入法，等於把其他指標放棄；但把全部原因列入條文就會過於繁複，如果把這些具體指標入法，其他回饋金也會被要求修訂，茲事體大，建議還是尊重原條文。 所以建議維持原修訂條文。

民進黨議員林亮君說，如只列5里，未來里界調整就要重新修法，直接寫明1.2公里的範圍就很清楚；再者原先理念只說將「交通」做為考量，現在又說還包括空汙、觀感等，如果要有明確性，距離還是最清楚的。

國民黨議員汪志冰指出，因為考慮的因素不只是距離，所以如果要把距離列出，就要把其他因素也寫出來，不然就都不要寫；秦慧珠表示，法律條文是列出結果，原因不再條文內，立法動機寫在說明欄位就好，條文只要明確說要做什麼就好。

林亮君直言，把1.2公里寫進去就是把遊戲規則、大原則寫出來，至於其他原因就寫在說明中，畫1.2公里也不只是交通因素，過去從噪音、觀感等都是，脈絡都很清楚。

法務局長連堂凱表示，用5里加上1.2公里會不太明確，因為有些里只是畫到邊邊，如果用1.2公里去檢視，會被認為為何能整個里都拿到回饋金，1.2公里只是考慮因素，反而用里是目前明確的範圍，未來如果里要調整，會再通盤思考里是否會超過1.2公里。

民眾黨議員陳宥丞則認為，贊成將1.2公里寫進去，原因也要寫進去，雖然在法律上比較繁文縟節，但這屬於個別的狀況，也才是花這麼久討論的原因，本來就要跟民眾好好交代。

此外，條文第9條規定，市府對於管委會辦理的回饋地方計畫，得組成評鑑小組考核執行成效，但因過去評鑑小組從未開會，秦慧珠認為應將「得」組成評鑑小組改為「應」；民進黨議員陳賢蔚表示，法務局認為其不需納入評鑑小組，但支持法務局一起評鑑；陳宥丞也說，法務局應納入主責單位，另加上外部委員共同開會，得以保障公務員權利。

新黨議員侯漢廷指出，評鑑小組只是用來檢視成效，再額外找專家意義不大，公務人員都是專家；汪志冰也說，暫時不須找專家學者，先讓子彈飛一下比較務實， 後續再做評估。

法規會第一召集人、台北市議員吳世正裁示，條文第9條修改為市府「應」組成小組，評鑑小組納入法務局，原先的區公所「代表」改成「區長」， 其餘再滾動式調整，條文通過。

針對條文第3條，秦慧珠建議，是否能先讓法案通過，如果真正有意見的人保留大會發言權；吳世正裁示，距離會期結束還有時間，由於還有議員有意見，下周還有最後一次開會機會，此案暫擱。

更多中時新聞網報導

癌症新藥基金周年 3500人受惠

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵

李進良看小禎男友 打趣比大谷有味道