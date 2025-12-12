北市殯儀館爆收賄醜聞！技工收紅包幫亡者偷燒庫錢

台北市立殯儀館懷愛館爆發重大貪瀆弊案。根據廉政署接獲的檢舉線報，該館多名技工涉嫌長期收受禮儀業者賄賂，違反規定替往生者家屬超額焚燒庫錢。

依照台北市殯葬管理自治條例規定，基於環保考量，每位往生者每日焚燒庫錢上限為20包。然而在民間習俗觀念中，庫錢象徵亡者在陰間的財庫，用於繳還投胎前向陰間庫官所借的轉世盤纏，因此許多家屬希望能為往生親人多燒一些，讓逝者在另一個世界過得富足。

部分禮儀業者為滿足家屬需求，透過關係或直接行賄方式，請託殯儀館技工配合超額焚燒。主嫌胡舋之等5名技工涉嫌利用職務之便，收受業者數千元紅包後，暗中協助違規多燒庫錢。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒組成專案小組，於12月11日指揮廉政署持法院核發搜索票，兵分30路前往9家禮儀公司及涉案人員住所執行搜索，同時以被告身分約談技工胡舋之、謝翁銓、陳振源、陳政何、胡美芳等5人，以及陳致成等11名禮儀業者，共計17人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定主嫌胡舋之涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，且有串證、滅證之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。胡美芳為胡舋之胞妹，因籌不出10萬元保釋金，改為限制住居。其餘3名技工謝翁銓、陳振源、陳政何各以10萬元交保。

行賄業者陳致成涉犯《貪污治罪條例》行賄罪，諭知20萬元交保。其餘10名業者黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、王正苡、林加等人各以3萬元交保，另1名業者請回。

台北市殯葬管理處表示，此案為該處主動發掘，發現禮廳管理職工涉嫌配合業者超額燒化庫錢並收受不正利益，蒐集相關事證後陳報政風處移請廉政署調查。殯葬處強調，長期推動廉能教育，要求全體員工恪遵法令，若發生違法情事必將依法嚴處，絕不寬貸。

