北市殯儀館爆集體收賄！為「燒庫錢」多收紅包 女主嫌遭聲押、5職員交保

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北市第二殯儀館遭爆員工集體收賄，多名技工、職員違反規定向殯葬業者收取紅包，幫喪家多燒庫錢。廉政署獲報後，昨（11）日約談15人到案，北檢複訊後聲押1胡姓女主嫌，另外5名殯儀館職員各以10～20萬元交保。

台北市第二殯儀館遭爆員工集體收賄，多名技工、職員違反規定向殯葬業者收取紅包，幫喪家多燒庫錢。（圖／台北市第二殯儀館）

根據規定，焚燒庫錢，每位亡者最多以20包為限，不過依習俗，家屬都會希望往生者能多帶錢上路，因此禮儀公司都會依家屬請託，塞紅包給負責燒庫錢的技工。檢方認為，此舉已涉及違背職務行收賄罪，違反貪汙治罪條例。

廣告 廣告

檢方認定，胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪，有串供滅證之虞，當庭逮捕聲押。另外，除一名殯儀館職員20萬交保外，其餘4人均以10萬交保。

辦案人員指出，殯儀館員工與禮儀業者勾結的「紅包文化」以及陋規由來已久，檢方多年來已查獲多起案件，廉政署也針對易生弊端的殯葬人員展開專案稽核，但收受紅包的陋習仍時有所聞。

更多FTNN新聞網報導

新北市刑大驚爆洩密！疑接受黑道飲宴洩情資 代理副隊長3人遭帶回偵訊

​​​​​​​潤寅案外案前調查官收賄500萬判12年 郭詩晃喊冤：曾參殺人

涉貪污遭押174天！陳歐珀今500萬交保 限制出境出海、戴電子腳鐐

