北市殯儀館爆「集體收賄」 1禮廳人員聲押.5人交保

台北市 / 綜合報導

台北市立第二殯儀館爆出禮廳人員集體收賄案，有技工疑似收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢，廉政署昨(11)日展開搜索，並約談15人到案，其中一名胡姓禮廳人員，疑似涉嫌主導收賄，被檢方聲請羈押，殯葬處表示，依照「環保減燒」規定，每位亡者的庫錢上限就是20包，目前已經將涉案職員調離現職，不讓他們接觸。

披肩長髮帶著帽子口罩，全身包緊緊，這名胡姓女子，是台北市立殯儀館的技工，被控涉嫌主導殯儀館集體收賄案，遭到檢方當庭逮捕，並聲請羈押禁見。

廣告 廣告

刻意扭頭躲避鏡頭，胡姓女子的胞妹，也在殯儀館任職，與其他4名禮廳人員及多名殯葬業者，一同被帶往地檢署調查，這些涉案技工，都在台北市立第二殯儀館，擔任禮廳人員負責管理金爐，因為依照環保減燒規定，每位往生者，燒庫錢的上限是20包，超出的數量得送交環保局集中焚燒，但不少家屬認為，庫錢是象徵亡者在「銀行存款」或「財庫」，更是投胎的盤纏，十二生肖有不同的庫別，習俗中屬牛屬馬之人所需數量較多。為了讓過世的家人，不用為錢發愁，就有家屬透過殯葬業者向技工請託多燒庫錢，或直接包紅包行賄。

台北市殯葬管理處副處長陳智豪說：「這5位職員有疑似幫業者超額燒化庫錢，所以我們把相關的資料去移給政風處(調查)。」檢廉一共約談15人到案，涉嫌行賄的殯葬業者，及5名疑似收賄的殯儀館技工，分別以3到20萬不等交保候傳。

知情人士說：「講說對價關係大概多少，這個行之有年了。」類似紅包文化過去也多次爆出，有殯儀館人員涉嫌收賄幫忙喬火化時間，或優先預約靈堂使用時間，這回再度爆出「集體收賄事件」，殯葬處強調已經將涉案技工調離現職，若確定起訴就會召開獎懲會議。

原始連結







更多華視新聞報導

涉行賄換「饋線容量」 2綠能業者分別遭聲押.百萬交保

經濟部推綠能爆弊案 「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭聲押

「雨刷」蔡政宜涉博弈洗錢200億 生日前落網遭聲押

