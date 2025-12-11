北市殯儀館「燒庫錢」爆集體收賄 主嫌遭聲押.5職員交保

廉政署最近接獲檢舉，懷疑北市立殯儀館有技工和職員集體收賄，調查發現，主嫌胡舋之疑似利用職務之便，暗中收受禮儀業者紅包，幫亡者家屬「超額焚燒庫錢」。

雖然不少家屬在習俗上都希望多燒一些，但殯儀館其實有規定，每位亡者每天最多只能燒20包，檢方認為，這些人員明知規定卻還配合業者，已經涉嫌違反《貪汙治罪條例》中的違背職務行收賄罪。

廉政署也因此發動搜索，約談了15人到案，其中主嫌胡舋之被聲押禁見，另外5名涉案職員分別以10到20萬元交保，至於禮儀業者則各以3萬元交保。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

