北市殯葬回饋金範圍擴至1.2公里 議會暫擱修法

北市立第一殯儀館拆除，業務轉移至懷愛館，市府除增加鄰里回饋金，也將範圍擴大。議會法規會今審議，幾位議員認為應在條文標明擴大1.2公里，因此暫擱殯儀館回饋金自治條例第3條修正條文，於下次開會再審。（張珈瑄攝）

台北市立第一殯儀館拆除後，殯葬業務轉移至懷愛館（原二殯），考量會加劇對周邊的影響，市府除增加鄰里回饋金，也將範圍從懷愛館所在行政區及所在地同心圓1公里內擴大為1.2公里，再納入信義區3里、文山區2里。議會法規會3日審議，幾位議員認為應在條文上標明擴大的距離，也提出回饋計畫歷來都無評鑑小組審查，須討論評鑑小組存在必要，因此暫擱殯儀館回饋金自治條例第3、9條修正條文，於下次開會再審。

法規會今就「殯儀館回饋地方自治條例」逐條審查，第3條配合一殯拆除酌修文字，並調整館址所在範圍，修正納入文山區興邦里、萬盛里二信義區黎順里、雙和里、惠安里。

議員林亮君指出，應在條文上直接標明半徑從1公里擴大至1.2公里，單列舉「里」會衍生出很多問題，應該說明清楚；議員陳賢蔚說，若是未來市府將里界調整、重畫，法條明確度會受到影響。

議員侯漢廷說，可否直接在第3條增加「以館址為圓心的半徑一定距離」；議員秦慧珠則認為，如果納入條文就要明確說多少公里，不明確的用語不能入法也沒意義，但如果現在訂出1.2里就把法條綁死。

顏若芳直言，法條是在訂定遊戲規則，遊戲規則清楚民眾才能照著走，如果數字很敏感，為何其他回饋金就可以寫進數字，數字才是遊戲規則，「里」不是遊戲規則，法條要清楚告知民眾範圍在哪，大家看法律條文不會去看說明。

侯漢廷也分析，把1.2公里列入法條很明確清楚，一看就知道是因為畫設1.2公里，故有這些里；但有些民眾對於數字較為敏感、會挑毛病，同時法律也希望以精簡為原則，所以建議還是維持不將1.2公里列入法條。

法務局長連堂凱說明，條文列舉「各里」涉及之前的沿革，民國96年法規會結論是不把先前規範的1公里文字放入條文中，同時立法理由在說明欄也都有寫到，也會列為整部法令的資料。以目前體例再配合說明欄，法條是沒有不清楚的問題，但以行政機關角度而言，把「里」寫清楚，並在說明欄寫出立法精神跟理由，在執行上不會有困難，也不會有所謂爭議，在法條寫上1.2公里其實並無差別。

此外，條文第9條規定，市政府對於管理委員會辦理的回饋地方計畫，得組成評鑑小組考核執行成效，經評定成效不彰的計畫，得要求管理委員會重新檢討或停止辦理。由於過去評鑑小組從未開過會，秦慧珠認為，應將「得」組成評鑑小組改為「應」；汪志冰則說，如果都沒有開會，不如將條文刪除，最後因意見分歧、未達成協議，條文也暫擱再審。

