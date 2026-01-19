北市殯葬技工涉燒庫錢貪污案 再追出3名前技工涉案各10萬交保

台北市殯葬管理處懷愛館已離職多年的技工，左起至右簡文國、龐進興、張彛新，各諭知10萬元交保。呂志明攝



台北市殯葬管理處懷愛館（原北市第二殯儀館）多名技工涉嫌收受殯葬業者賄賂或紅包，協助往生者家屬多燒庫錢。此案自去年底爆發以來，檢廉持續追查又發現已退休多年的3名技工涉案，今（1/19）日再度發動第3波約談，經檢察官複訊後，以涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪，各諭知10萬元交保。

據了解，涉案技工均在懷愛館擔任燒庫錢的相關工作。依據館方規定，為了環境保護，每名往生者每日燒庫錢的上限為20包。然而，不少往生者家屬認為庫錢象徵亡者在陰間的財富，用於償還生前債務或累積財庫，因此透過殯葬業者請託技工協助額外燒庫錢。部分業者更以紅包或賄款作為交換條件，請技工協助違規操作。

台北市懷愛館技工胡舋之，涉嫌收受業者賄賂遭到聲押禁見。資料照。呂志明攝

廉政署接獲舉報後，報請台北地檢署黑金專組檢察官黃則儒成立專案小組偵辦。去年12月11日，專案小組首波行動搜索多處地點，並傳喚涉案技工與業者共17人到案。其中，技工胡舋之因涉收賄遭收押禁見，其餘4名技工各以10萬元交保，但其中胡美芳因無法籌措保釋金，改為限制住居。此外，行賄業者陳致成以20萬元交保，其餘10名業者則各以3萬元交保。

第2波約談於去年12月17日展開，查出2名技工朱志猛與顏照軒涉案，各以10萬元交保。隨著調查深入，今日檢廉再次行動，發動第3波約談行動，傳喚已退休多年的龐進興、簡文國及張彛新等3名技工到案。經檢方訊問後，3人同樣以涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪，各諭知10萬元交保。

