北市殯葬處技工收賄 替往生者超燒庫錢 蔣萬安：絕不寬貸

台北市殯葬管理處懷愛館技工胡舋之，涉嫌收受殯葬業者賄賂幫往生者多燒庫錢，台北地檢署11日指揮廉政署兵分30路搜索，約談胡舋之等5名技工及9家業者共17人到案。台北市長蔣萬安12日赴議會接受市政總質詢，有幾位議員關心此案，建議可否參考外縣市燒庫錢上限及相關民俗信仰，研議燒庫錢的標準。蔣萬安回應，會請殯葬處研究；而對於違法收賄情形，蔣萬安則強調「絕不寬貸」。

據了解，涉案的技工負責為往生者燒庫錢，依規定每名往生者每日燒庫錢的上限為20包。但家屬透過殯葬業者請託或數千元代價行賄懷愛館技工，每天能多為往生者燒些庫錢。

台北市殯葬管理處懷愛館技工，涉嫌收受殯葬業者賄賂幫往生者多燒庫錢，對於違法收賄情形，台北市長蔣萬安強調「絕不寬貸」。台北市長蔣萬安（見圖）12日到市議會進行市政總質詢。（趙雙傑攝）

殯葬處表示，本案由本處主動發掘掌握，發現禮廳管理職工疑涉配合業者超額燒化庫錢，收受不正利益，有違法之嫌，蒐集相關事證後陳報政風處移請廉政署調查，後續將秉持勿枉勿縱，配合檢廉查辦，也要求全體員工恪遵法令，並定期宣導不得有任何違法失當之行為，倘若仍發生違法情事，必將依法嚴處，絕不寬貸。

新黨北市議員侯漢廷指出，家屬因為想幫往生者多燒庫錢，但因為爐體老化、環保因素，法規限制不准，所以發生收賄事件，但規矩本身太死、不夠人性化，今年已編列預算，明年會更新，但與其讓民眾塞紅包，不如把錢給市府，直接明文規定超量收費，其他縣市像是中壢、三峽殯儀館，有的是100包庫錢為限，有的則是108包，當然也不能付費就無上限，但是民俗當中，認為不同生肖要燒不同數量的庫錢，如1包庫錢等於冥幣500萬元，生肖屬牛的要收到36千萬，所以屬牛的家屬要燒庫錢要燒到72包，才符合民間信仰，建議參考其他縣市標準，但不低於72包庫錢。蔣萬安說，請殯葬處研究。

民眾黨北市議員林珍羽也表示，有關殯葬處收賄起訴多人，請問市長能夠容忍嗎？蔣萬安回應，當然不行，違法當然不行。林珍羽說，希望市長可以拿出更強硬的態度，人生走到最後一條路，家屬為了讓親友好好善後，但卻因為現實的狀況要多付錢，如果不多付錢，親友就無法多收到庫錢。蔣萬安則強調，「絕不寬貸。」林珍羽表示，據她說知是殯葬處自己揭發，希望這件事不只是調離現職，而是要防堵不再發生。

