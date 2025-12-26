北市母雞未定 綠營新人找大咖站台

2026年地方選舉加溫，台北市長人選至今未定、「母雞」遲遲未出爐，民進黨新人選擇先找黨內大咖站台，大安文山區議員參選人劉品妡（左）及松山信義議員參選人郭凡（右），除了一同站路口外，也都分別找來綠委黃捷陪同掃街拜票。（本報資料照）

2026年地方選舉加溫，台北市議會出缺8席議員，創歷年新高。民進黨新人輩出、競爭激烈，但台北市長人選至今未定，「母雞」遲遲未出爐，不少新人選擇先找立委或黨內大咖站台衝人氣，綠營選將分別找上立委王世堅、黃捷、王義川等人助選；藍委羅智強也為他的辦公室主任、南港內湖議員參選人陳冠安站台，都盼子弟兵能當選。

王世堅雖多次表明無意參選台北市長，但被稱作「扶龍王」的他卻成為超強助選員，前北市花卉公司副董事長、松山信義區議員參選人呂瀅瀅日前合體王世堅拍攝影片，王世堅在影片中表示，「我祝我的妹妹瀅瀅，選舉能夠從從容容、游刃有餘」。

除了呂瀅瀅外，王世堅服務處主任、中山大同議員參選人賴俊翰也掛起與王世堅的合體競選看板，力拚初選入場券。大安、文山區議員參選人、「送水哥」陳聖文也和王世堅拍攝宣傳形象照，他說，台北市還沒確定母雞，小雞會比較焦慮，他與王世堅的政策理念相似，在地方可以達到比較大的認可度。

電台主持人、中正萬華議員參選人張銘祐月初也找來王義川站台，2人合體一起炒米粉。曾任趙怡翔辦公室執行長、大安文山區議員參選人劉品妡，以及松山信義議員參選人郭凡，除了一同站路口外，也都找來黃捷到師大商圈、永春黃昏市場掃街拜票。

劉品妡說，她跟黃捷都是女力青年從政，希望能藉由不同方式讓大家認識她，明年1月也會陸續再請其他人站台。