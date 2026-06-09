北市毛孩學院開課 報名

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台北市產業局動物保護處昨（九）日表示，七月至八月暑假期間持續與內湖區等五所社區大學合辦「台北市毛孩學院」，從犬貓食品營養到日常飼養照顧、可帶狗上課的訓練課程，更加強特殊寵物飼養照顧知識，比如狐蒙、貂及狐狸等共有八門課程。

另外，還有八場可以體驗動物友善店家的寵物外出禮儀課程，並且輔導台北市陪伴犬協會及台北市寵物公會開設毛孩飼養課程等五十餘場免費課程，目前陸續開放民眾報名參加。