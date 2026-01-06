北市毛孩福利再升級！投保「寵物保險」最高可領3000元補助

只要飼主設籍或居住於台北市，並為家中毛孩投保寵物保險，就能向台北市動保處申請最高3000元補助。 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 毛孩福利再升級！台北市政府動物保護處今(6)日宣布，為鼓勵飼主替家中毛寶貝投保「寵物保險」，今年起，只要飼主設籍於台北市或居住在台北市並提供寵物犬、貓在有效期間內的寵物保險保單，就能向台北市動保處申請最高3000元補助。

動保處說明，動物保護法規定，只要飼主未幫寵物申報「免絕育」，就必須帶寵物前往合格醫療院所進行絕育。今年起，凡設籍或居住於台北市的朋友，只要為毛寶貝完成寵物登記並絕育，就能申請公犬、貓每隻1000元補助；母犬、貓每隻2000元補助；若完成寵物登記、絕育、狂犬病預防注射，且能提供有效期間內的寵物保險保單，則可以再向動保局申請3000元補助。

過去投保寵物保險補助僅開放台北市動物之家認養犬貓的飼主申請，今年則開放所有設籍或居住在台北市，且完成寵物登記、絕育、施打狂犬病疫苗並為家中毛寶貝投保寵物保險的飼主，透過台北服務通或紙本郵寄方式向動保處申請每隻毛孩最高3000元的「寵物保險補助」，給家中毛孩更全面的保障。

動保處提醒，飼主在申請絕育補助或寵物保險補助前，都要先確認家中毛孩已完成寵物登記、絕育和狂犬病疫苗注射才能申請。

