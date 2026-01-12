北市民宅暗藏社區賭場 大安警搜索突襲一網打盡

圖說：發言人臺北市大安分局瑞安街派出所長陳春玄。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局瑞安街派出所日前掌握情資，發現轄內一處民宅疑似暗中經營德州撲克賭場，遂會同相關單位共組專案小組積極蒐證，經連日追查後，持搜索票執行搜索一舉破獲該非法賭場。

大安分局於1月5日，由瑞安街派出所所長陳春玄率領專案小組，持臺北地方法院核發之搜索票前往查緝，當場查獲經營賭場場主陳男，僱用荷官陳女從事營利性德州撲克賭博行為，並查獲賭客7人於現場聚眾賭博。警方共計查扣賭資新臺幣9萬6,100元、賭客籌碼面額12萬500元、抽頭籌碼4,900元、德州撲克桌1張及相關賭具一批等不法事證。並於偵詢後，場主及荷官均坦承犯行，警方依法將陳姓男女等2人依涉嫌刑法賭博罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，其餘7名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

大安分局呼籲，警方對任何形式之非法賭博行為均將持續強力查緝，絕不寬貸，並呼籲民眾切勿心存僥倖觸法，共同維護良好治安，打造安全無賭的生活環境。