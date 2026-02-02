北市民宅火警釀2死！情侶倒浴室雙亡 疑電線打結走火

台北市消防局表示，這起火警發生於1月31日晚間8時33分，勤務中心接獲報案後，立即派遣21輛消防車、5輛救護車及67名警消人員趕赴現場。起火建物為地上12層大樓，10樓火勢猛烈，現場濃煙密布。消防人員破門佈署水線灌救，並同步疏散大樓住戶58人，火勢於晚間9時18分順利撲滅，未再擴大延燒。

警消清理火場時，在起火戶臥房內的浴室發現邱姓男子與許姓女子倒臥其中，兩人均已無呼吸心跳。救護人員立即將2人分別送往台北醫學大學附設醫院及國泰醫院搶救，但經醫師全力搶救後，仍宣告不治。

廣告 廣告

警方調查顯示，55歲的許姓女子為屋主，離婚多年，平時與兒子同住，女兒已出嫁。許女的兒子從事超商工作，案發當天休假外出訪友，意外逃過死劫。返家後得知母親噩耗，情緒大受打擊，至今仍無法清楚對外說明。60歲邱姓男子則為許女男友，從事養蜂工作，平時與家人同住，會定期到該址探望許女。家屬表示僅知兩人感情不錯，詳細情況仍待警方釐清。

消防局火調人員2月1日再次進入現場鑑識。起初因地板積水影響，起火點難以判定。待積水排除後，發現多條電線燒焦、融化，初步研判為電線打結導致走火。火調人員表示，已排除卡式瓦斯爐引發火災的可能，現場雖發現燒毀的卡式瓦斯爐，但與起火原因無關，也未發現人為縱火跡象。

這場火警造成10樓住家客廳家具及裝潢嚴重燒毀，燃燒面積超過50平方公尺。兩名死者的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。消防單位呼籲，民眾應定期檢查居家電線及用電設備，避免電線老舊、過度彎折或超載使用，以降低火災風險。

更多品觀點報導

新北泰山公寓火警！濃煙狂竄4人受困 2人吸入濃煙送醫

驚！清晨連環火警 台南、基隆住宅陷火海 多人受困陽台

