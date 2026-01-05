北市民族實中親師攀樹 覺察自我學習SEL
臺北市民族實驗國中舉辦「Grow Together: The SEL Tree Challenge一起成長：SEL樹上挑戰」活動，邀請15位親師共同參與，讓家長實際體驗孩子在校的生態體育特色課程「攀樹技能」外，更將社會情緒學習SEL理念融入其中，引導家長在攀樹挑戰中練習自我覺察、情緒調節與社會覺察，並將這份理解延伸至日常親子互動，深化親職關係的連結與信任。
民族實中表示，活動一開始，講師邀請家長們從一句「最有感觸的話」出發，透過分享與傾聽，回望自己在親子教養中的情緒狀態與內在感受。隨後，家長們移動至校園大樹區，在安靜觀察樹木、感受風與枝葉的過程中，展開與自然的深度連結。攀樹教練以「不多言」的動作示範攀樹流程，引導家長透過彼此討論，理解安全步驟與攀爬原則，也鼓勵每位家長依自身狀況，選擇適合自己的高度與節奏，完成一場結合身體、情緒與意志的挑戰。
輔導室指出，這是學校首次將攀樹課程結合SEL，從學生課程延伸至家長體驗。多位家長在回饋單中提到，攀樹過程讓他們練習覺察與調節自身情緒，也重新理解「陪伴不是替孩子完成，而是在旁確保與支持」，並期待將這份體驗轉化為日常親子溝通的力量。
民族實中指出，攀樹課程為學校生態主題特色課程之一，學生在學習繩結、拋擲豆袋等技術的同時，也透過親近樹木與自然環境，培養對生態的尊重與感知力。校長洪錫璿表示，學校持續深化課程與生活的連結，透過實驗教育的多元學習設計，讓親師生共同理解自然環境、社會責任與自我管理的意義，實踐學習不只發生在教室，更在真實生活中落實。
