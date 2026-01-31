北市民染漢他病毒亡！動物之家鼠患畫面曝 議員：志工、民眾投訴被咬

台北市議員陳宥丞爆料，位於內湖的動物之家鼠患嚴重，甚至有志工投訴被咬傷。翻攝陳宥丞臉書



台北市一名住在大安區的老翁，日前因感染漢他病毒身亡，住家附近發現有老鼠出沒，鼠患問題引發重視。議員陳宥丞昨（1/30）指出，位於內湖的動物之家同樣有鼠患，遛狗區出現被狗咬死的鼠屍，還有志工投訴被咬傷；動保處回應，將改用金屬飼料桶，並增設捕鼠籠因應。

民眾黨台北市議員陳宥丞表示，動物之家原本應是毛小孩等待新家的避風港，卻長期鼠患肆虐，老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，這種環境不但會讓有意認養的民眾退縮，還有志工投訴被咬傷，影響動物收容量能。

陳宥丞說，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號；不僅會加速環境惡化，更會讓外界對市府的動保決心產生不信任。

對此，北市動保處回應，動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，鼠患問題無法根除，113年已設置100組捕鼠器進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新飼料，同時落實餵食飼料後立即清潔環境，以減少老鼠食物來源，並在飼料儲藏區等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠，並全面改為金屬製飼料桶防範鼠患。

動保處提到，動物之家中繼園區收容犬隻每月都有餵食心絲蟲預防藥物，每年至少2次，去年11月所有收容犬隻已完成寄生蟲預防藥物餵食，並針對感染症狀犬隻加強投藥。

