北市民眾領「普發現金1萬」遭設局 一通電話騙光320萬

桃園劉姓、徐姓、張姓男子及黃姓女子等人，誆稱北市一名民眾身分遭冒用申辦「普發現金一萬元」，再假借涉犯洗錢、須配合調查為由層層施壓，誘騙被害人交付鉅款，短短一天就騙走新台幣320萬元。士林地檢署偵查終結後，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴4人，並建請法院量處各有期徒刑3年。

檢警調查發現，本案詐欺集團分工明確，劉姓男子擔任「車手頭」，負責指揮、管理車手出勤；徐姓男子則將張姓男子引薦給劉男加入集團；張男再依上游指示擔任面交車手，實際收取詐騙款項，黃姓女子則在交易現場周邊把風、監控動靜，協助掌握風險。

全案發生在10月28日中午12點多，詐團先以電話聯繫林姓被害人，佯稱郵局職員並告知有人冒用被害人身分申請普發現金1萬元；接著又以「員警李正民」、「隊長楊士層」及「檢察官陳彥章」等名義接力施壓，誆稱被害人涉嫌洗錢案件、需要配合調查，要求交付款項作為「扣押款」。被害人信以為真，與對方相約當天下午5點30分，在台北市某路段面交現金320萬元。

起訴書載明，張男依Telegram暱稱「沙特爾」指示，佯裝為受員警指派到場收取扣押款項的人員，當場向被害人收走320萬元現金；黃女則與張男一同到場，過程中尾隨張男並不斷查看附近情形，協助掌握風險。張男得手後再與黃女一同離開，並依指示把贓款放到指定地點。

檢方蒐證指出，除4名被告在警詢、偵查中的供述外，另有被害人指訴、監視器畫面截圖、涉案車輛行車紀錄器截圖、被害人與詐團成員對話紀錄，以及張男手機內Telegram群組對話、張男與黃女對話、徐男與黃女的LINE對話紀錄等資料佐證，並由士林分局搜索扣押相關物證，認定4人涉案情節明確。

至於不法所得部分，檢方認定張南、黃女各獲報酬5萬元，徐男因介紹車手獲利1萬4000元，均請求法院宣告沒收，若不能沒收或不宜執行，則追徵其價額。檢方並指出，本案詐得金額已達300萬元以上，考量犯罪造成損害及被害人受害情形，建請法院對4人各量處有期徒刑3年。



