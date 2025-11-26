北市民調僅落後王世堅 吳怡農：可突破綠營基本盤

台北市 / 綜合報導

2026台北市長選戰，民進黨目前吳怡農表達意願，但包括立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君都被點名。吳怡農今(26)日公布與其他人的互比式民調，其中在「非藍白支持者」選民中，王世堅以24.2%支持度排名第一，吳怡農則名列第二，認為自己是最有底氣，突破綠營基本盤的人。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「在現階段，我當然不期待我的民調第一，已經趕上民調最高的王世堅委員。」儘管不是第一但對於結果仍是相當滿意，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態有意爭取民進黨2026，台北市長提名後動作頻頻，如今更公布與5位潛在參選人的互比式民調。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「藍綠白歸隊之後，誰在台北市的選舉當中最有競爭力，所以我們的民調為了回答這個問題，是這樣子設計的。」在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7%領先吳怡農20.3%，兩者差距在2.4個百分點誤差範圍內，另外被納入的還有立委沈伯洋，行政院副院長鄭麗君，前民進黨秘書長林右昌的支持度。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅24.2%支持度領先所有人，吳怡農15.3%仍位居第二但落後8.9個百分點，吳怡農公布民調，強調自己能夠拓展「中間選民」，但以目前結果來看都是由立委王世堅遙遙領先，立委(民)王世堅說：「民調只是我們參考的方式之一，黨有選對小組還有主席，他們會根據各種不同的狀況去做一些判斷。」

過去逢賭必輸的王世堅，日前節目上與主持人打賭，若被黨內徵召參選台北市長，將發送100份雞排，立委(民)王世堅說：「跟運氣什麼都無關，當然這裡面我最推薦的，還是鄭麗君副院長。」立委(民)吳思瑤說：「還好我沒在民調當中，還是要尊重選對會這些黨內同仁，最終的一個拍板定奪。」首都之戰誰來征戰，大局底定前一切都還存有變數。

