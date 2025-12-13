北市民調：逾6成市民滿意市府改造公館圓環表現

（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市公館圓環9月底拆除改為正交路型，研考會今天發布10月底執行的民調結果，顯示逾6成市民認同改造後車流方向更清晰、行人通行安全性隨之提升，對市府整體表現滿意。

拆除圓環、填平公車專用地下道後，台北市羅斯福路與基隆路口在9月29日改為正交路型，此後市府不斷微調路口號誌及道路線型，不過臉書及Threads等社群平台上仍不時可見網友對此處部分方向時段性禁止左轉，或行人號誌須2段式穿越等配套措施感到不滿。

台北市研究發展考核委員會今天透過新聞稿發布10月底執行的民意調查結果，顯示70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。

改造後，有63.2%市民認同車流方向更清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中以機車族與開車族感受較明顯，另有75.3%市民對市府的工程進度與執行表現感到滿意。

研考會表示，整體而言，64.7%市民對市府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意，市府未來將持續觀察此處交通狀況，作為政策調整與推動的重要參考方向。

研考會表示，這項調查以台北市住宅電話為母體抽樣，訪問1078名20歲以上市民，另有2154人拒訪。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。（編輯：謝雅竹）1141213