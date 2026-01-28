北市民調：7成市民看演唱會順帶消費 8成肯定輝達設點

北市研考會28日公布針對台北市民對大型演唱會經濟效益、輝達（NVIDIA）設點及產業招商等議題之看法，據民調結果顯示，有71.9％市民看演唱會將順帶消費，66.6％民眾肯定可帶動在地消費與觀光。（凌時差提供／徐佑昇台北傳真）

台北市政府研考會28日公布針對台北市民對大型演唱會經濟效益、輝達（NVIDIA）設點及產業招商等議題之看法，據民調結果顯示，有71.9％市民看演唱會將順帶消費，66.6％民眾肯定可帶動在地消費與觀光；有81.6％肯定輝達設立海外總部對高科技產業發展有助益，69.1％市民對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5％滿意市府招商整體表現。

北市研考會為了解市民對大型演唱會經濟效益、輝達設點及產業招商等議題看法，於去年11月24日至11月27日進行民調，訪問20歲以上台北市民1078人。

在演唱會經濟方面，研考會指出，有40.0％市民平時會關注大型演唱會訊息，71.9％表示會順道至周邊餐飲、商圈、夜市或旅宿消費，反映大型演唱會已成為帶動人流與在地消費的重要動能。

在演唱會對城市發展助益部分，66.6％市民認為演唱會有助活絡商圈與餐飲，66.6％肯定其對觀光與旅宿消費的帶動效果，顯示演唱會經濟對在地消費與觀光發展具有實質助益，此外，有65.7％市民滿意市府於大型演唱會期間的交通疏運整體安排，有55.1％市民支持市府應提供誘因，吸引更多國際歌手或團體來台北演出。

在成功爭取輝達總部落腳北士科部分，高達81.6％民眾認為對高科技產業發展有助益，且普遍期待其對產業升級與提升城市國際定位的正面影響。整體而言，69.1％市民對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5％滿意市府招商整體表現。

研考會強調，本次調查市民對於大型演唱會帶動周邊經濟效益給予正面評價，對交通疏運與整體活動環境抱持改善期待。多數市民肯定輝達設點及市府吸引國際投資的整體表現與未來招商的信心；未來市府仍將持續觀察相關規畫與執行成果，作為政策調整與推動的參考方向。

本次市政議題家戶電話調查，於民國114年11月24日至11月27日執行。成功訪問20歲以上台北市民1078人，拒訪1040人；在95％信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合台北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

