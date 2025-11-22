北市水利處兩大工程獲3殊榮
記者王誌成∕台北報導
「台北設計獎」二十一日揭曉，台北市水利處的「金瑞田嬰小屋」拿下「台北城市設計選拔」最大獎｜金獎。另外，中國土木水利工程學會工程的「永續與環境美學獎」也頒獎，「金瑞田嬰小屋」和「環南市場改建工程主體工程」雙雙獲獎肯定。
水利處河管科表示，「金瑞田嬰小屋」榮獲「工程永續與環境美學獎」「美學與景觀類｜特優獎」肯定，該工程由水利處與樸明建築師事務所建築師蔡崇憲、慶菘營造有限公司攜手打造，以「人本與自然對話」為設計核心，採園區內種類豐富的「蜻蜓」為主題意象，設立「金瑞田嬰小屋」及蜻蜓涼亭；從使用者與自然和諧共處的角度思考，重新調整空間配置，讓行進動線更加友善。
水利處工務科環南工務所表示，「代辦台北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程」榮獲「工程永續與環境美學獎」「美學與景觀類｜佳作」肯定。在環境上，開放空間平台栽植綠化，建築量體與結合結構逐層退縮包覆出『綠山』的概念，整體建築意象塑造大量綠色意象，降低巨大建築量體衝擊感，使建物量體巧妙融合於周遭環境中。
在美學景觀上，「環南市場改建工程主體工程」因應都市人行使用，留設帶狀空間，設置二處街角開放式廣場，沿街退縮留設帶狀式人行道種植喬木，塑造綠蔭街道空間。
