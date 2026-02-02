北市水泥預拌車起步輾斃單車婦 駕駛疑「倒車疑再輾」畫面曝

婦人騎著單車穿越水泥預拌車前方，駕駛疑似沒注意到車前狀況輾了上去。翻攝畫面

台北市信義區光復南路今上午，驚傳奪命車禍，肇事的監視器畫面也跟著曝光，一輛水泥預拌車違停在路口紅線上，52歲婦人騎腳踏車在車頭前方停等紅燈，未料下一秒水泥車突然起步，婦人當場被捲入車底，慘遭輾壓，倒臥血泊當中。

更駭人的是，另一支監視器畫面顯示，水泥預拌車輾過婦人後，竟還一度倒車，疑似「再輾一次」，隨後駕駛才下車，將卡在車底的腳踏車拖出來，畫面曝光後引發網友怒火，質疑是否涉及二次輾人。

事故發生在2日上午將近11時，地點位於信義區光復南路與文昌街口。警方調查，55歲陳姓水泥預拌車駕駛，已有近20年駕駛經驗，事發時違規停在紅線上，排隊等候進入嘉興街一處工地。52歲的腳踏車婦人則停在車前方等紅燈，疑因大型車視線死角，釀成悲劇。

目擊民眾回憶，趕到現場時婦人已倒地不起，「我們有受過訓練，本來想幫忙CPR，但一看就知道已經沒有生命跡象。」據了解，婦人被水泥車拖行將近10公尺，當場死亡。

警方事後回到現場，發現腳踏車嚴重凹陷變形，事故路口車流量大，水泥車停在路中央，也造成交通一度癱瘓。對於「倒車」行為，陳姓駕駛供稱，自己只是為了把腳踏車拉出來，並非故意輾人。

不過檢警進一步追查發現，陳男在5年內，竟曾有過失致死前科，背景曝光後再度引發爭議。水泥預拌廠方面則澄清，陳男並非正式員工，而是外包駕駛，但仍難平息外界質疑。

對於是否涉及刑責升高，律師李育昇指出，若確認駕駛在事故後又倒車輾過被害人，恐涉及「殺人故意」，最重可依《刑法》殺人罪論處。實務上也不乏「撞死人反而賠得比較少」的扭曲現象，若傷者存活，未來長期照護費用反而更高，相關動機都將成為檢方釐清重點。

令人鼻酸的是，案發地點距離婦人住家不遠，家屬怎麼也沒想到，只是騎著腳踏車出門，竟會命喪輪下、再也回不了家。警方已調閱更多監視器畫面，全案將朝過失致死，並釐清是否涉及更重罪責方向偵辦。



