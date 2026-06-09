北市水源路9公尺高路樹傾倒 一輛汽車遭壓損、現場警戒

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受滯留鋒面及西南氣流影響，台北市降雨不斷，中正區水源路今天（9日）下午發生9公尺高路樹傾倒事件，壓損一輛停放的汽車，所幸無人傷亡，警消獲報到場已拉起警戒線，肇因待釐清。

台北市中正區水源路9日發生路樹傾倒事件，造成1輛停放的汽車遭壓損。（翻攝照片／中央社）

中央氣象署今天持續發布台北市等多縣市豪、大雨特報。台北市警消下午1時55分獲報，稱中正區水源路一帶發生路樹傾倒意外，樹高約9公尺、直徑約1.2公尺，造成一輛停放中的汽車遭壓損，幸好未有人受傷，已立即派員圍起警戒線，避免其他意外再生。

責任主編：于維寧