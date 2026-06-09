北市水源路9公尺高路樹傾倒 一輛汽車遭壓損、現場警戒

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醫院對面！北市鄭州路現天坑 林亮君曝可能需斷電處理：紅綠燈維持運作
今（10）日上午10時41分，鄭州路人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。北市議員林亮君表示，稍後需暫時斷電，恐會影響周遭交通號誌，但市府會調派發電機運作，團隊並已要求警方維持交通。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
快訊／暴雨狂襲溪水瞬間暴漲 3工人受困沙洲險遭洪水吞沒 驚險畫面曝
中部地區持續降下豪大雨，南投國道六號13K今（10）日上午發生3人受困沙洲的意外，3名工程人員在烏溪河床進行橋墩穩固工程，不料溪水瞬間暴漲，3人來不及撤退，連同一台挖土機、一輛休旅車受困河床上，眼看溪水越來越湍急，嚇得趕緊報警。消防局接獲報案，緊急出動動三個分隊、約20名消防隊員，花了近一小時透過垂降設備，順利救出三名工程人員。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
2天半雨量「半個台灣紫爆」！被讚及時雨 南部人嗨喊：能多撐2個月
受到滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署持續針對多地發布警戒。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量，為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨。
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
基隆大雨！路樹傾倒壓高壓線 近2000戶停電待搶修
受滯留鋒面及西南氣流影響，基隆市今天（9日）上午持續強降雨，中山區中和路170號附近樹幹傾倒，壓到高壓纜線，恐影響公共安全，市議員施偉政通知台灣電力派員中午前往搶修，台電人員預估要停電1小時將樹木移除。施偉政指出，今天上午近11點左右，中和里蘇彩雪里長、和慶里陳嘉和里長都接獲民眾通報，在中和路170
天雨路滑又出事！雲林砂石車「煞車失靈」 打滑撞斷紅綠燈、路燈桿
雲林縣「溪州大橋」發生一起驚悚車禍！今日清晨5時許，雲林縣地區下起滂沱大雨，有輛砂石車行經台1線時，疑似因路面雨水積水打滑，失控衝撞分隔島，導致紅綠燈桿、路燈桿通通被撞斷，橫躺在大雨中，所幸砂石車駕駛無大礙，至於事故發生原因，有待進一步調查釐清。
人找到了！馬太鞍溪遭沖走工地主任「這地方」奇蹟生還
生活中心／李明融報導花蓮縣馬太鞍溪8日因豪雨導致溪水暴漲，上演了一場驚心動魄的生死大搜救！一名鄧姓工地主任在現場連人帶車遭山洪沖走失聯，搜救人員雖在下游尋獲他駕駛的吉普車，但車內卻空無一人。隨著入夜後山區再度降雨、溪水持續暴漲，搜救一度被迫暫停。正當眾人揪心之際，深夜9點多卻突然傳來奇蹟好消息，民眾聽見沙洲傳來微弱求救聲，警消隨即出動搭載熱顯像儀的無人機升空搜索，竟然發現他漂流數小時後，正躺在下游處的一塊「大石頭」上待援！面對如此驚人的求生欲，現場救援人員也忍不住直呼「真的太強了！」。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
台股下殺破千點！22檔個股慘摔跌停「矽光子9檔逃不掉」 PCB妖股恐吃第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（10）日開盤下跌122.99點報44,581.45點，最低挫跌1,317.04點至43,387.40點，截至中午12時45分報43,416.02點，維持在...
不斷更新/「豪雨假」達標！南投仁愛鄉6/9停班停課
受滯留鋒面與西南氣流的雙重夾擊，全台各地自今天起降雨狀況明顯加劇。面對來勢洶洶的劇烈雨勢，各縣市6月9日是否正常上班上課，已陸續於9日晚間公布。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
水位淹到膝蓋 ! 台中烏日居民:十幾部機車.單車全泡水
中部中心／陳嫈其、林子翔、羅宇翔 台中報導台中連日間歇性大雨，烏日區前竹里一帶，出現嚴重積淹水情形，疑似因為土地重劃關係，填平排水溝，導致排水不及。不只道路積水及膝，民宅地下室也遭滅頂，機車、腳踏車和家具全泡在水裡，損失慘重。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
一口氣灌飽！全台水庫「大解渴」進帳逾1.8億噸
生活中心／李明融報導中南部旱象終於有解，全台水庫迎來及時雨一口氣「大補血」！隨著強烈鋒面接近及西南風大肆增強，連日超狂梅雨猛烈狂炸全台，不僅為多地帶來豐沛雨水，更讓原本乾涸見底的多座水庫笑納驚人入流量。根據經濟部水利署最新統計，截至今天下午3時，這波降雨預估將能為全台水庫一口氣提供高達1.8億噸的驚人水量，全台水情正式迎來大解渴。