北市汽修廠凌晨竄火 囤大量易燃物一度延燒

台北市松山區撫遠街1間鐵皮屋，今（27）日凌晨發生火警，由於現場為汽車修理廠，囤放不少易燃物，火勢一度蔓延，所幸消防人員獲報後迅速撲滅火勢，沒造成人員傷亡，詳情交給記者許庭綸。

民眾深夜發現，路邊一間鐵皮屋，不斷竄出熊熊烈火，裡頭還停放不少車輛，情況看起來相當危急，消防人員獲報後，立刻趕往現場，發現鐵皮屋仍在冒出濃煙，搶時間布起水線灌救。

事發地點，就在台北市松山區，撫遠街的一間汽車修理廠，今（27）日凌晨，一樓突然起火燃燒，不少民眾經過，發現火勢後立即報案。

消防人員初步研判，起火點為廠房內，一樓停放的計程車，由於現場為修車廠，存放不少輪胎機油等易燃物，火勢一度延燒，還威脅到周邊鐵皮建築，所幸強力灌救後，火勢最終在13分鐘內撲滅，人員初步勘查，這輛計程車慘遭燒毀，但幸好災情及時控制，沒有波及其他建築，當時也沒有人在裡面，沒造成傷亡，至於詳細起火原因跟損失，仍有待進一步釐清。

