北市法務局寒假實習計畫 法律學子深入消保實務

臺北市法務局舉辦「115年市政運作與地方法制寒假實習計畫」講座，帶領法律學子深入消保部門

消保官帶著學生前往世貿商展進行實地稽查體驗

臺北市法務局舉辦「115年市政運作與地方法制寒假實習計畫」核心實務講座，65位法律系學子深入市府消保部門，並跟隨消保官前往世貿商展進行實地稽查體驗。法務局表示，透過消保官的經驗傳承，協助學子將法學理論轉化為具體的行政實踐，並透過實地體驗，將公務體系之法務工作納入未來職涯規劃的選項與考量。

臺北市法務局指出，首場課程由資深專員兼新聞聯絡人張峻溢擔綱，分享「新聞媒體實務」。講座拆解新聞價值的判斷基準，並針對「寶林茶室」、「一番賞糾紛」等輿情矚目案件在民意代表與新聞媒體關注面進行深入剖析。課程以觀眾與媒體視野帶入案例，讓學子瞭解政府在面對輿情時，如何建立清晰脈絡並精準傳遞正確資訊，從中學習法律人在公共溝通中扮演的關鍵角色。

廣告 廣告

此外，法務局主任消保官林傳健、簡任消保官葉家豪及消費者服務中心主任江靜昀也分享消保業務，針對近期熱議的「詐騙包裹」，消保官分享了與平臺合作推動「簡易退款」的便民對策，有效降低民眾追究成本。針對「一番賞」藏籤爭議，介紹現場稽查技巧及未來將推動的「優良店家」認證政策，展現政府從行政指導與市場導正雙管齊下的管理思維。

政治大學學生謝絲宇表示，課程讓他對用餐行為背後的細節與法規解讀有更清晰的方向；真理大學學生黃鈺涵表示，從「新聞價值要素」理解「時宜性」與「影響性」等核心概念，學習掌握了判斷公共資訊的基準，提升了對新聞事件的解讀能力；臺北大學學生王感恩表示，課程讓他親身體感媒體採訪實境，更對消保官扮演司法前「裁判」的角色深感尊敬。

臺北市法務局指出，寒假實習計畫期望縮短法學理論與市政運作的落差，參與課程的學生將持續參訪臺北市家防中心、市場處及環保局等單位，深入家暴令申請、零售市場法制實務及環境永續等專業法制領域。