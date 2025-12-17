北市洲美快速道路慘烈車禍！「3車追撞」嚴重損毀

北市銜接新北市淡水、八里、三重等區的重要道路洲美快速道路，今（17日）清晨7點半發生嚴重車禍，一共3車撞成一團，車頭、車身嚴重損毀，一度釀成道路封閉。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

據北投分局的調查，事發在往淡水方向下大度路匝道，一共2輛轎車、1輛休旅車發生嚴重碰撞，其中沒有載乘客的休旅車跟一輛轎車，2位駕駛全身多處擦挫傷送醫，所幸意識皆清楚，另輛轎車內的駕駛跟2位乘客則是都沒有受傷。

整起事故釀成該處一度全線封閉，經拖吊車及環保局到場處理，於上午9點18分排除事故車及碎片、恢復通車，目前持續釐清車禍發生的原因。

