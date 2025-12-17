北市洲美快速道路3車連環撞釀2傷 肇因待釐清

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市洲美快速道路今天發生連環撞車禍，兩車不明原因碰撞後，其中1車又再碰撞另1車，車輛嚴重毀損，所幸僅有2名駕駛輕傷，警方初步都排除酒駕，相關肇事責任仍待後續釐清。

北市警消上午7時34分獲報，指北投區洲美快速道路第221號燈桿往淡水方向發生交通事故，造成2名男駕駛受傷、意識清醒，立即派員到場協助處理和送醫。

經調查了解，案發時55歲林男駕車沿洲美快速道路往北行駛外側車道至肇事處時，其右前車頭不慎碰撞同車道的47歲馬男座車左後車尾，緊接著林男座車又再撞擊同向內側車道的47歲周男座車。

這起3車追撞車禍，造成林男臉部擦挫傷，馬男額頭輕微擦傷，周男未受傷，3人都意識清楚、無大礙，但車輛都有不同程度嚴重受損。

警方已排除3名駕駛酒駕，且相關駕籍均正常，詳細肇事責任仍待調查釐清。

警方呼籲，駕駛車輛於道路上行駛時，應隨時注意車前狀況，適時減速，以維護交通安全。（編輯：張銘坤）1141217