北市流感疫苗剩餘1萬劑 抽好禮活動至2/13

[NOWnews今日新聞] 台北市政府衛生局表示，截至2月9日，北市公費流感疫苗累計接種已逾77.3萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘約1萬劑。北市衛生局提醒「打疫苗 抽好禮」活動期限僅至115年2月13日止，獎項包括iPhone 17 手機 、實用家電及商品禮券等162個獎項，考量春節連假將至，民眾往來頻繁，恐增加疾病傳播風險，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，應儘速完成公費流感及新冠疫苗接種，保護自己及家人的健康，健康團圓過好年。

北市衛生局說明，統計114年10月1日至115年2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。

北市衛生局提醒，長者及嬰幼兒為流感併發重症之高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，應儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，亦可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至本市合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間亦可持學生證及健保卡至就讀學校轄區之健康服務中心協助開立。

接種疫苗請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。相關疫苗接種資訊可至台北市衛生局網站首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

