北市流感疫苗剩12.3萬劑！30例重症9成未接種 衛生局急喊「快打」

【記者張綵茜／台北報導】台北市公費流感疫苗僅剩約12.3萬劑！近期流感併發重症達30例，9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，衛生局呼籲接種資格者應儘速接種。

台北市衛生局表示，截至17日，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去（2024年）同期接種量增加13%，但設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。

衛生局強調，北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，並呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

衛生局指出，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人），9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。

接種疫苗不只保護自己，也可保護家人，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一。衛生局提醒，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒的家長，如果未滿9歲兒童是首次接種流感疫苗，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，可獲得最佳保護力。

北市目前有逾350家合約醫療院所提供公費流感及新冠疫苗接種服務；台北市立聯合醫院十二區院外門診部也在11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗接種，免收掛號費，民眾可多加利用。

衛生局補充，自11月12日起新冠疫苗除持續提供莫德納LP.8.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，提供滿12歲以上且尚未接種的公費對象接種，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件，有關疫苗接種資訊可至台北市衛生局網站及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

