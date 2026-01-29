北市消保官嚴查年貨大街商品資訊 首度採「再犯即罰」機制

〔記者孫唯容／台北報導〕「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街將在1月31日至2月15日熱鬧登場，台北市法務局為守護市民採買年貨的權益，消保官將會同相關機關於活動期間加強稽查，全面檢視商品資訊揭露與度量衡準確性，首度採取「當場限改、再犯即罰」的機制，最重可罰10萬元罰鍰。

法務局說明，年貨大街活動期間短、來客數多，過去多採宣導與輔導方式協助攤商改善違規情形，實務上仍發現不少攤商於輔導改善後，活動期間再次出現違規情形，影響消費者權益，考量已宣導多年，自今年起調整執法強度，若經巡檢發現隱匿或未標示價格或標示不明、計價方式模糊或度量衡有誤，第一次發現違規即會立即限期改善。活動期間內將每日現場巡查，若發現命限改後仍有違規之攤商，將不予寬貸，後續將逕行依法裁處。

法務局強調，依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」違反者經依同自治條例第39條規定通知限期改正而屆期不改正者，得處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。消保官將就查獲違反規定的攤商，移請主管機關台北市商業處依法處置，以維護消費者權益。

消保官提醒，永樂市場服務處現場備有「公秤」，消費者可隨時檢視商品斤兩是否足重，若發現價格不清或缺斤少兩，可即時向年貨大街服務台反映或撥打1999市民熱線檢舉，共同維護年貨大街優良消費環境。

消保官也建議消費者，在選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議；並且注意包裝是否完整無破損，留意販售場所環境是否潔淨衛生，適量採買，不大量囤積，以確保食材的新鮮與安全，才能買得安心、吃得放心，健康過好年。

