北市消保官編制僅6名 1年處理逾2千案
消費爭議層出不窮，包含演唱會黃牛、店家無預警倒閉、交易糾紛等，北市一年承擔全國近4分之1消費爭議案，法務局編制消保官卻僅6名，現還缺額1人，每人每年平均處理案量近600件，工作負荷重，稽查時常要與違規店家「諜對諜」，壓力山大。
「6個人一年要處理2千多件案子，每天加班1至2小時是常態。」北市消保官陳盈全說，外界以為消保官是朝九晚五上班族，實際上任務繁多，包含協調案件、例行稽查、年節專案稽查等，周末、夜間都得出勤。
陳盈全說，消保官主要任務是協調與稽查工作，看似簡單，卻需要仰賴經驗，遇到不肖廠商，常要與業者「諜對諜」過招，有業者一看到消保官上門，會互通訊息提醒，稽查時往往需要喬裝，或由其他同事當秘密客探查。
對於消保官人力吃緊、工作壓力大，一名曾任北市消保官的專業人士直言，提升薪資與福利制度才是解方，現行消保官薪資待遇比照一般法制人員，沒有額外加級，在北市當消保官工作壓力高於其他縣市，呼籲應提高相關福利加碼或待遇，才能吸引優秀人才。
北市法務局表示，已啟動職缺補實作業，現階段彈性運用現有人力、雇用代理人員，檢討與簡化業務流程，確保市民權益與行政效率不打折。
更多udn報導
1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命
捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平
替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝
小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議
其他人也在看
人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台電台糖等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元 首節到考率5成4
台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考，但今天（9日）首節考試僅8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
不要怕AI！財經專家點名「這10種工作」最難取代：「人類感情」是最大優勢
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導AI正加速重塑職場結構，許多重複性、標準化的工作逐漸被自動化取代。不過，美國財經媒體《FinanceBuzz》分析指出，未來...FTNN新聞網 ・ 1 天前
4大國營事業鐵飯碗! 招考名額616人 起薪上看4.5萬
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導經濟部舉辦國營事業招考，包含台電、台糖、中油、台水，這次報考人數逼近1萬6千人，總錄取名額616人，起薪上看4.5萬元，不過實際到考人數只有8539人，大約只有一半的人來考試，不過創下到考率近4年新高，就看「鐵飯碗」職缺，誰能從中脫穎而出。考生手裡拿著准考證和筆袋，三三兩兩走進考場，能不能捧鐵飯碗，就看這次的考試。考生：「來試試看，看看有沒有機會而已，對啊，沒有特別認真準備」。考生：「之前就是有把要考的科目都有念過這樣，第一堂就是國文跟英文，就是還行吧」。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)一拿到考卷，考生埋頭拼命作答，經濟部舉辦國營事業考試，要招募新血，包含台糖、台電、中油以及台水，在全台13個考場，祭出616個名額，這次招考，專科以上畢業就能報名，將近1.6萬人報考，但實際到考人數，只有8539人。台電副總經理 蔡志孟：「15733名裡面，來到考的大概有8539位，那原來的錄取率，就由這個預定的3.92%，會提升到大概7.21%，那這個到考率 54.27%，大概是近四、五年來大概是最高的」。雖然只有大約一半的人來考試，但到考率創下近4年新高，平均錄取率也從原本預估的3.92%，一口氣拉高到7.21%，另外，四家國營企業也調升3.5%的薪資，起薪大約每月4萬4千元至4萬5千元之間。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)台電副總經理 蔡志孟：「缺工或者是說需要的職缺還是蠻多選擇的啦，推動我們國家基礎建設，所有這個基礎的動力，那看到了市場上的這個薪資的變化，那同等的努力，所以也是經濟部，它才會去適度的去提高我們所有的待遇的薪資」。薪資提升，讓國營事業「鐵飯碗」成為職場選項，誰能脫穎而出，就等放榜見真章。原文出處：國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬 更多民視新聞報導賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電民視財經網影音 ・ 17 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 13 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 15 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 13 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 15 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰登陸菲律賓 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風晚間登陸菲律賓，持續朝台灣逼近，氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐會出現致災性大雨。民視 ・ 43 分鐘前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 20 小時前