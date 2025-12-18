北市消費抽千萬、台積電股票！ 蔣萬安嗨喊：中獎就生5寶





配合中央「普發1萬」政策，台北市政府加碼推出為期近4個月的「來台北有購嗨消費歡樂抽」活動，活動自11月11日起至115年3月8日止，祭出千萬現金、台積電股票、LUXGEN n7電動車、君悅101跨年煙火總統套房等多項重磅大獎，刺激民眾消費。只要在台北市店家單筆消費滿200元並完成登錄發票，即可參加抽獎。

台北市政府今（18）日舉辦「月月抽」首波開獎記者會，現場氣氛熱烈。台北市長蔣萬安親自出席，除呼籲民眾把握機會「大膽消費」，更幽默表示：「如果是我抽中1千萬元，我就生4寶；如果抽中台積電股票，就生5寶！」一番話引來現場笑聲，也成功替活動增添話題。蔣萬安強調，透過抽獎結合普發現金，希望把人潮、錢潮都留在台北，帶動商圈與店家營收成長。

記者會現場，蔣萬安還親自打電話通知中獎民眾，卻因詐騙案件頻傳，部分幸運得主一度半信半疑，甚至將電話轉入語音信箱，場面逗趣。蔣萬安笑稱理解民眾謹慎心態，也再次提醒市府通知流程透明，請中獎者安心配合領獎。

活動規劃推出週週抽、月月抽、市民專屬加碼抽及千萬現金總抽等活動，總計抽出超過萬名得獎者，總獎值超過新臺幣3,000萬元，民眾消費越早、登錄越多，中獎機會越高。蔣萬安也分享，台北市今年截至第三季，相關店家營業額已突破12.12兆元，顯示消費動能持續回溫，感謝市民與遊客「這麼愛台北」。

「來台北有購嗨消費歡樂抽」活動官網：

https://www.gotaipei.taipei/

▼「來台北有購嗨消費歡樂抽」，祭出千萬現金、台積電股票、LUXGEN n7電動車、君悅101跨年煙火總統套房等多項重磅大獎，總獎值超過新臺幣3,000萬元。（圖／翻攝《來台北有購嗨消費歡樂抽》官網）

（封面圖／翻攝《蔣萬安》粉專）

