北市消費爭議去年增13％！網購居冠、健身類居次

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〔記者孫唯容／台北報導〕台北市法務局今(15)日公布去年度北市受理消費申訴與申請調解案件統計結果，共計高達22123件。法務局表示，消費爭議最多之五大類型依序為「網路電視購物類」3995件、「運動健身類」2779件、「運輸類」2101件、「藝文表演類」1990件及「旅遊類」1343件，觀察各類型排名，「運動健身類」為今年度新進榜，即躍居第二名；而「運輸類」與「藝文表演類」則各較前一年度下降一名。

法務局指出，今年度消費申訴案較2024年度的19564件共增加2559件，增加幅度約13%，分析件數增長原因之一為「生成式AI應用普及」，降低民眾撰寫申訴內容的門檻與時間成本，致整體案件量出現增長。

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法務局說明，案件數排行第1名類型為「網路電視購物類」，共3995件。榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」(蝦皮購物網站)659件，第2名「富邦媒體科技股份有限公司」(momo購物網)277件，第3名「酷澎股份有限公司」(Coupang)191件。常見爭議原因多以商品瑕疵、退換貨機制及廣告不實為主。

排名第2名為「運動健身類」，共2779件。其中以「全真瑜珈(True Yoga)」高達2,130件居該類別之冠，主要爭議原因為業者停業所衍生之退費爭議；第2名為「世界健身(World Gym)」171件，第3名為「B.P.Y220」50件。本類別其餘常見爭議原因多為教練課程退費、合約終止及業務推銷等。

排名第3名為「運輸類」，共2,101件。榜首為外送平台「優食台灣股份有限公司(Uber Eats)」計462件最多，第2名「富胖達股份有限公司(Foodpanda)」400件居次，第3名「優步福爾摩沙股份有限公司(Uber)」133件。爭議原因仍以餐點漏送、延遲送達、取消訂單退費及平台客服回應不及時等遭訴最多。

排名第4名為「藝文表演類」，共1,990件。榜首為「拓元股份有限公司」322件，第2名為「滿場娛樂」247件，第3名「華娛網路」211件，主要爭議原因多為演唱會購票系統異常、帳號遭鎖、退票手續費爭議及活動臨時變更等。

排名第5名為「旅遊類」，共1343件。本類型榜首為「Agoda」計229件，第2名「酷遊天國際旅行社股份有限公司(KKday)」136件，第3名「客遊天下旅行社有限公司(KLOOK客路)」131件。常見爭議原因為訂房取消扣款、旅遊行程變更及票券使用效期等。

北市消保官呼籲，消費爭議處理攸關企業經營者商譽，業者應積極出席相關協商或調解會議，並妥適處理消費爭議，如屢次缺席北市府召開之協商或調解會議，亦未妥適解決相關消費爭議者，北市府將視情形邀請業者到府說明，瞭解公司營運情形，情節嚴重者將發布消費警訊。 消費者如有任何消費疑義，可上臺北市政府法務局消保網查詢相關訊息，或撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。

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