白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
北市消費申訴激增13%！網購仍居第一名 運動健身首進前五
臺北市政府法務局今（15）日正式公布114年度北市受理消費申訴及申請調解案件的統計結果。數據顯示，去年北市受理的消費爭議案件總數高達2萬2123件，較113年度的1萬9564件顯著增加了2559件，增幅約13%。法務局指出，申訴件數增長的原因除了消費行為活躍外，「生成式AI」的普及大幅降低了民眾撰寫申訴書的門檻，也是案件量衝高的關鍵因素之一。
五大爭議類型 網路購物蟬聯冠軍
根據法務局統計，114年度消費爭議最多的五大類型依序為：
1. 網路電視購物類：3995件（蟬聯榜首）
2. 運動健身類：2779件（新進榜即衝上第二）
3. 運輸類：2101件
4. 藝文表演類：1990件
5. 旅遊類：1343件
法務局分析，過去幾年常居高位的運輸類與藝文表演類，在去年各下降一個名次，取而代之的是「運動健身類」暴增，主要受特定業者大規模經營變動影響。
網購平台瑕疵多 蝦皮、momo、Coupang 列前三
在「網路電視購物類」中，申訴案件量最多的業者依然是「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司（蝦皮購物）」，件數達659件；其次為「富邦媒體科技（momo 購物網）」277件，以及「酷澎（Coupang）」191件。消費者申訴最常見的原因多集中在商品瑕疵、退換貨機制僵化，以及網路廣告內容與實際商品不符等問題。
健身類申訴激增 全真瑜珈停業退費爭議破2千件
去年最受關注的莫過於「運動健身類」，其中「全真瑜珈（True Yoga）」單一業者的申訴量就高達2130件，占該類別總量的7成以上，主因為業者停業衍生的大規模退費糾紛。居次的則為「世界健身（World Gym）」171件及「B.P.Y220」50件。常見爭議包括教練課程退費流程冗長、合約終止困難及業務過度推銷等。
外送平台與旅遊訂房 客服與取消政策惹議
「運輸類」申訴仍以外送平台為主，「優食台灣（Uber Eats）」以462件奪冠，「富胖達（Foodpanda）」400件居次。爭議主因包含餐點漏送、送達延遲及取消訂單後的退費困難。
在「藝文表演類」，榜首為「拓元322件，多涉及演唱會購票系統異常及退票手續費問題。而「旅遊類」申訴量第一則由訂房平台「Agoda」（229 件）拿下，民眾不滿的原因多集中在訂房取消扣款與旅遊行程變更等權益受損。
消保官警告 消極處理將發布消費警訊
臺北市法務局消保官特別呼籲，處理消費爭議是企業維護商譽的重要一環，業者應積極出席協商或調解會議。對於屢次無故缺席會議、未妥適解決爭議的業者，北市府將依法邀請業者到府說明，瞭解其營運狀況，若情節嚴重、損害消費者權益至鉅，市府將不排除發布「消費警訊」，向社會大眾點名警示。
法務局提醒，消費者若遇到消費糾紛，可至北市府法務局消保網查詢相關法規資訊，或撥打全國消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」轉7812尋求協助，以確保自身權益獲得保障。
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