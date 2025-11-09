北市消防偕文山區公所辦防災園遊會 寓教於樂

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市消防局今天攜手文山區公所共辦社區防災園遊會，活動設置多元防災攤位、地震體驗車與防火宣導車等體驗設施，寓教於樂，提升民眾防災應變能力。

消防局第一救災救護大隊今天在文山區公所前廣場舉辦「2025年台北市文山國際安全社區成果展」暨「防震防災 你我做起」文山區社區防災園遊會，台北市文山安全社區暨健康城市促進會及文山區公所也加入協辦，透過寓教於樂的防災體驗攤位及互動遊戲，傳達正確防災觀念。

活動設置多元防災攤位，消防局透過新聞稿表示，包括「油鍋起火—蓋是英雄」、「用電安全、防範鋰電池火災」、「防範CO中毒、瓦斯使用安全」、「VR防火大作戰」、「防災APP、義消招募（小小消防衣著裝）」、「全民CPR來就補」及「財團法人住宅地震保險基金」等，內容相當豐富。

另外，還有安排地震體驗車與防火宣導車等防災互動體驗設施，邀民眾親身體驗，學習防震要領、滅火器操作、火場避難技巧等實用技能，在輕鬆互動中學會自我保護，提升面對災害時的應變能力，並將防災知識融入生活，讓防災成為日常生活的一部分。

消防局表示，台灣位處板塊交界地帶，地震活動頻繁，提醒民眾平時應備妥緊急避難包，內含手電筒、飲用水、糧食、保暖衣物及個人藥品等基本物資，並放置於家中門口可隨手取得之處，每半年定期檢查與更新內容。

同時，為防止地震時家具傾倒造成傷害，建議民眾落實家具固定作業，確保居家安全，並謹記當地震發生時，請遵循「趴下、掩護、穩住」的3步驟，冷靜應對、才能有效保護自身安全，並降低損害。

消防局呼籲，唯有將防災觀念融入日常，培養成為生活習慣，才能築起居家防火的最後防線，真正落實「防患於未然」的目標；未來將持續推動多元化的防災教育與宣導活動，打造安全宜居的城市環境。（編輯：李錫璋）1141109