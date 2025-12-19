北市消防導入急重症整合系統 救護車成智慧急救站

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市消防局今天表示，為提升急重症救助量能，設置急重症整合系統App，並導入AI判讀心電圖系統，打造救護車成為智慧移動急救站，此系統也獲創新應用組獎。

台北市消防局發布新聞資料表示，今年初急重症整合系統正式上線，透過App連接各式藍牙生理監視設備，讓救護車在送醫途中可即時獲取並傳輸生命徵象數據至醫院。

消防局表示，此系統也在7月更全面導入TFDA（衛福部食藥署）認證的AI判讀心電圖系統，讓心肌梗塞辨識率更穩定提升達80%，高於過去機器判讀僅10%至50%的準確率。

消防局表示，北市府成功透過資訊科技把救護車打造成智慧移動急救站，此套AI系統也作為救護員的第二專家輔助判讀心肌梗塞，克服機器判讀準確率不夠高及人工判讀無法24小時服務的問題，平均節省6分鐘提早通報，使醫院能夠提早啟動手術準備，有效提升急救品質。

消防局表示，台北市電腦公會主辦的「2026智慧城市創新應用獎」近期公布得獎名單，提報「院前院後急重症整合資訊平台系統」榮獲「縣市創新應用組」優勝，是首度有地方政府以「到院前緊急救護系統」獲獎，顯示北市在智慧醫療與緊急救護整合取得重要的進展。

消防局表示，未來目標為市民打造零延遲的「AI急救綠色通道」，並期許將此成功模式推廣至更多城市，讓智慧救護的光芒照亮每處需要救援的角落。（編輯：方沛清）1141219