北市消防局創新防災突破 城市競爭力公共安全奪冠





北市消防局在蔣萬安市長的帶領下邁入三週年，市長始終強調「市民的安全，是政府每天都要做到的基本功」，而這句提醒也成為消防人員每日工作的起點。面對多元且快速變動的災害型態，北市消防局近年在健康照護、防災創新、科技救護與訓練制度等面向全面升級，持續展現首都在公共安全上的領導力。

在守護第一線同仁方面，消防局推動全新的健康職場計畫，將心理壓力評估納入年度健檢，並與臺北市立聯合醫院簽署合作備忘錄，建立從健康管理、預防到診治的完整照護機制。透過系統化的關懷與安全文化養成，讓消防人員在高風險勤務下更能被理解、被支持，有助提升執勤安全與團隊凝聚力。

廣告 廣告

在防災推動上，北市消防局持續以創新迎接挑戰，近年於中央與全國性評比中屢屢脫穎而出。包含行政院舉辦的「2025城鎮韌性演習綜合實作」獲得特優，以及內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優等肯定，顯示臺北在防減災領域的專業能量深受信任。同時，在社區韌性與防災士培訓的推廣上，亦展現扎根基層、強化市民自主防災力的成果。

在緊急救護效能方面，北市消防局持續以科技提升反應速度，今年代表臺北市道安會報緊急醫療救護小組奪下金安獎績優單位。局內推行電子救護紀錄系統，整合救護車載具與生理監視設備，並與衛生局合作建置急重症整合系統APP，讓急救資訊能即時且無誤差地傳遞至醫療端，大幅提升病患處置效率，讓市民在最關鍵的時刻獲得最精準的協助。

除了救護領域的突破，北市消防局也在各項國際與國內評選中屢創佳績。自2023年以119高效能勤務派遣系統獲IDC亞太區未來企業大獎後，又以創新政策、國際社群影響力等表現取得第六屆亞洲EMS「最佳機構獎」與「抗疫戰士」個人獎。2024年緊急救護學院更因引領全國救護訓練發展，獲頒EMS金梧桐團體獎肯定。最新公布的2025城市競爭力調查中，臺北市在「公共安全與消防」領域更奪下六都第一，展現持續精進的決心與實力。

蔣萬安表示，守護市民是臺北隊每天肩負的使命。未來消防局將朝「安全之都」與「未來之都」的雙重願景前進，透過持續充實人力、深化心理照護、強化義消協作，以及結合科技打造智慧救災能力，同時深耕市民的防災教育，讓臺北成為兼具智慧、韌性與人本精神的現代化防災城市。

北市消防局獲得「2025城鎮韌性演習綜合實作」特優。翻攝畫面

北市消防局在推動公共安全的實踐上，持續以創新與專業迎接挑戰。翻攝畫面

更多東森新聞報導

女教師躲暴雨遭「性侵2次」 他噁喊：老天都在幫我

醫師、商界都受害！前家長會長涉吸金 捲20億

16日內連2起意外！苗栗某中學高二生 陳屍校園已屍僵

