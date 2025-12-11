北市消防局女廁驚傳偷拍！替代役男遭逮 女警、義消10人受害

台北市消防局某消防分隊驚傳偷拍事件。 圖：翻攝自台北市政府消防局

[Newtalk新聞] 台北市消防局某消防分隊驚傳偷拍事件，上月底一名女隊員如廁時，發現遭到手機偷拍，現場抓包竟是隊上20歲的替代役男，當場報警處理，轄區警方在男子手機內查出多部不雅影片，事後到替代役男家中搜索，也在硬碟及雲端空間查獲其他女子影片，訊後依妨害性隱私罪移送台北地檢署偵辦。

警方指出，上月27日晚間接獲報案，稱遭到同事在消防分隊隊部的女廁所偷拍，經查該替代役男經常尾隨女警義消進入女廁伺機偷拍，替代役男的手機內確實有偷拍事證，家中電腦雲端空間更有其他女子影片，早在去年底就開始犯案，其中包含女警、義消至少10人受害。

北市消防局指出，外勤分隊發生替代役男偷拍事件，第一時間即依程序主動通報並移送警察機關偵辦。並強調消防體系為紀律團隊，對於任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍及侵害女性隱私之行為，均抱持零容忍態度。

北市消防局聲明，消防機關肩負市民安全重責，更應打造不分身分、性別皆能信任、安心的工作環境，並將持續強化性平意識、落實場域管理與紀律督導，務求杜絕類似事件再度發生，確保所有女性同仁與志工的權益與安全。

