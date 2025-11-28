北市消防局推全齡友善2026防災月曆 結合馬年意象打造萌系防災主角

北市消防局28日推出2026防災月曆。（圖／翻攝畫面）

台北市政府消防局28日上午10時30分於市政大樓B1F多功能廳舉辦「防災哇馬哉！出發冒險吧 LET'S GO！」2026防災月曆發表會。月曆以「打開月曆，就像翻開一本冒險繪本」為創作核心，結合115年馬年意象，打造全新萌系防災主角「哇哉馬」，並攜手插畫家廖國成與哇哈哈劇團三方跨界合作，推出全臺首創防災冒險故事月曆。

消防局指出，這次月曆以明亮、可愛、易理解的插畫風格呈現，主角「哇哉馬」及擬人化「濃濃煙鬼」、「風暴霸王」、「震震獸」等災害大魔王，是最大的特色亮點，不僅讓抽象的災害威脅變得具體好懂，而主角「哇哉馬」更帶著寶藏地圖勇闖12個月份，沿途逐一蒐集緊急避難包、防颱整備、CPR急救到地震避難等防災知識寶藏，最終成功蛻變為兼具韌性與智慧的「哇馬哉」。不僅如此，月曆還搭配淺顯易懂的故事文字，讓大、小朋友都可以「馬」上學、「馬」上會，輕鬆學習防災觀念。消防局強調，不是只有肌肉猛男才吸睛，希望打造能讓孩子、家長、長輩一起使用的全齡友善防災月曆，真正傳遞重要的防災知識。

月曆裡還隱藏了彩蛋!消防局特別運用AI技術，將原本靜態的月曆插圖，轉變為附有語音導讀的動畫防災有聲繪本，只要掃描QR Code，就能讓學習充滿更多驚喜與趣味！此外，為了讓防災教育更深入臺北市每一個角落，特別請哇哈哈劇團演出月曆故事，並在發表會現場串聯12個行政區幼兒園同步視訊參與，跟著哇哉馬一起學防災，從小扎根正確觀念。本次防災月曆突破傳統宣導形式，跨界結合插畫、劇場、防災教育三大元素，以更多元、貼近生活的方式推廣防災觀念，消防局邀請市民朋友跟著哇哉馬一起學防災、守護家園，攜手打造「全民韌性」的臺北城市，在2026年自信喊出「防災！哇馬哉！」。

這份全年齡實用的防災月曆只送不賣，想收藏的民眾請於114年11月28日14時至12月3日17時到消防局FB粉絲專頁參加抽獎活動，數量有限、送完為止。另外電子版歡迎至消防局網站（119.gov.taipei）或防災臺北（eoc.gov.taipei）下載。

