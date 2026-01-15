北市消防局金龍獎頒獎 蔣萬安致敬第一線消防英雄

▲115年度119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（15）日出席臺北市政府消防局金龍獎頒獎典禮，向長年投入消防與防救災工作的獲獎同仁致上最高敬意，並肯定消防團隊在第一線無私奉獻、守護市民生命安全的卓越表現。

蔣萬安表示，金龍獎是臺北市政府消防局的最高榮譽，不僅是對獲獎同仁個人職涯的最高肯定，更是臺北市政府與全體市民引以為傲的重要象徵。今年自三千多位優秀消防同仁中，遴選出三十位金龍獎得主，獲獎比例約僅百分之一，代表平日優異表現獲得高度肯定，也象徵消防團隊捨己救人的使命精神。

蔣萬安指出，近年來臺北市在消防與防救災領域持續導入科技，包括雲端協作平臺及智慧通訊系統等，讓防救災與消防工作不斷精進。去年在消防局全體同仁努力下，成功協助190位OHCA患者到院康復出院，這不僅是一項亮眼的數字成果，更代表190個家庭得以延續完整、幸福與平安的生活，成果令人敬佩。

蔣萬安進一步表示，臺北市在公共安全與消防各項評比中表現亮眼，於《遠見》與《天下》雜誌2025年全國各縣市競爭力評比中，公共安全與消防不僅榮獲六都第一，更是全國之冠，展現消防同仁長期無私奉獻與專業實力。

此外，蔣萬安也特別感謝眾多民間團體、宮廟及企業界的支持，協助市府捐贈救護車、消防車、水箱車及各類防救災物資，讓消防局在第一時間執行各項救援任務時，能更加順利推動。他強調，公私協力是守護城市與市民生命安全的重要關鍵。

最後，蔣萬安也特別感謝了獲獎代表眷屬在背後默默支持，讓消防同仁能無後顧之憂執行艱鉅任務