北市消防局院前院後急重症整合資訊平台系統 獲智慧城市創新應用獎優勝

北市消防局院前院後急重症整合資訊平台系統獲智慧城市創新應用獎優勝。（圖／翻攝畫面）

台北市政府致力於打造安全、智慧的宜居城市，在各項公共服務中積極導入先進科技。由北市電腦公會主辦的「2026智慧城市創新應用獎」近日公佈得獎名單，本屆活動競爭激烈，最終僅22件獲獎，獲獎率約22.6%，台北市政府消防局提報之「院前院後急重症整合資訊平台系統」在全臺97件參賽作品中脫穎而出，榮獲「縣市創新應用組」優勝。這也是該獎項設立13年以來，首度有地方政府以「到院前緊急救護系統」獲此殊榮，顯示臺北市在智慧醫療與緊急救護整合上取得重要的進展。

消防局表示，急重症整合系統成功運用新一代資訊科技將救護車打造成一個「智慧移動急救站」，透過 App 連接各式藍牙生理監視設備，讓救護車在送醫途中可即時獲取並傳輸生命徵象數據至醫院。此外，消防局於114年7月更全面導入 TFDA(衛福部食藥署)認證的 AI 判讀心電圖系統，心肌梗塞辨識率更穩定提升達80%，高於過去機器判讀僅10%至50%的準確率。這套AI系統作為救護人員的「第二專家」輔助判讀心肌梗塞，克服機器判讀準確率不夠高及人工判讀無法24小時服務的問題，平均節省6分鐘提早通報，使醫院能夠提早啟動手術準備，有效提升急救品質。

消防局指出，未來目標是將此模式打造成可複製的「臺北標準」,透過 AI 精準判讀，實現急重症患者『直入手術房』，為市民打造一條真正零延遲的「AI急救綠色通道」。此次獲獎體現了系統為城市帶來多贏局面，將於2026年3月17日至21日舉辦的智慧城市展期間進行公開展示，並期許將此成功的「臺北標準」推廣至更多城市，讓智慧救護的光芒照亮每一個需要救援的角落。

