北市消防局驚見替代役男癡漢 隊員姊姊全受害...進廁所都被尾隨偷拍

台北市消防局竟傳偷拍事件！1名於某分隊任職的20歲替代役男，上月底在隊部女廁持手機偷拍女隊員如廁影片被抓包，警方到場後，除了在手機當場查獲偷拍影片外，另在住處的硬碟以及雲端空間中發現其他被害人影片，揭穿他是偷拍慣犯的事實，而手法都是尾隨被害人進女廁後，再從隔間上方縫隙用手機偷拍，該男子警詢後被依《刑法》妨害性隱私罪移送台北地檢署偵辦。

上月27日晚間10點多，1名消防分隊女隊員在如廁時發現異狀，結果當場抓包正在偷拍的替代役男，並報警處理，警方到場後，果真在役男手機查獲偷拍證據，讓他無從辯駁，只能坦承犯行，後續警方又在其住處的硬碟以及雲端空間當中發現其他多名被害人遭偷拍的不雅影片，警詢後以妨害性隱私罪嫌送辦。

據了解，該名替代役男不僅是偷拍慣犯，而且犯罪手法如出一轍，有知情人士指稱，該役男早在去年底就開始偷拍，每次犯案都是趁女同事進廁所時，尾隨在後，然後進入被害人相鄰的隔間後，利用隔間上方的縫隙用手機偷拍，變態行徑有如「尾行癡漢」，而受害者除了分隊女同事外，還有女性義消也難逃魔爪，警方共查扣10多部偷拍影片。

北市消防局回應指出，近日外勤分隊發生替代役男偷拍事件，該局接獲通報後，第一時間即依程序主動通報並移送警察機關偵辦。消防局強調，消防體系為紀律團隊，對於任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍及侵害女性隱私之行為，均抱持零容忍態度，替代役男偷拍事件發生後，隨即同步啟動內部場域安全檢視、加強性別平權及隱私安全宣導。



