北市消防提醒1月19日幫家中防火小天使做健檢

安裝住警器、安全有保庇

「嗶！嗶！嗶！」一陣尖銳刺耳的警報聲劃破寧靜，正在客廳休息的屋主嚇了一大跳，衝進廚房才發現——鍋裡的食物已經燒乾，濃煙正瘋狂竄出！還好這聲警告來得及時，屋主立刻關火並撥打119，成功阻止一場火災的發生。

這不是電影情節，而是日前發生在臺北市的真實驚魂記。截至 114 年 12月底，像這樣因為一顆小小的「住警器」而成功逃生、保住性命的案例，在臺北市已經累積達877件！

今天是1月19日消防節，除了感謝打火弟兄姊妹，臺北市政府消防局更想邀請大家一起響應「住警器檢測日」。因為火災不會挑時間，但我們可以選擇做好準備。

依據法規，一般公寓和透天厝都必須在客廳、臥室及廚房安裝住警器。這位24小時不打卡、不睡覺的「防火小天使」，是您家中最後、也是最重要的一道防線。

今天就花1分鐘，跟著我們做檢測四步驟「按、擦、換、測」，按下測試鈕，聽到清脆響亮的聲音才算過關！幫它擦擦臉，別讓灰塵擋住感應器，若聽到間隔短促音「嗶」聲、警示燈閃爍或設備已超過使用年限，請務必更換電池或整組汰換，最後養成定期測試的好習慣，確保關鍵時刻發揮功能。

在這個特別的日子，讓我們用一聲清脆的測試音，許給全家人一整年的平安。今天回家，記得抬頭看看住警器，確認它是否還電量飽滿喔！

撰文／臺北市政府消防局；圖片／內政部消防署